Откровенный клип про деньги взорвал YouTube

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MORGENSHTERN - Уфф... Деньги... /Скриншот из YouTube

Один из самых популярных и скандальных блогеров и рэперов опубликовал новый клип на своем YouTube-канале на песню Уфф… Деньги…, которая вышла довольно откровенной. Видео активно продолжает набирать просмотры, а также уверенно движется вверх в списке трендов видеохостинга.

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Новая видеоработа Алишера Моргенштерна вышла довольно откровенной, ведь он в ней рассказывает о том, как он начинал и через какие трудности ему пришлось пройти, прежде чем он стал зарабатывать колоссальные суммы. Здесь же музыкант и делится тем, что ему стало доступно благодаря деньгам, а также о последствиях его богатой жизни.

Стоит отметить, что самого Моргенштерна в клипе сыграл другой актер, показывая его прошлый образ (рэпер не так давно обрезал дреды, сменил стиль одежды и музыки). Сам он также снялся в клипе, и примечательно, что в нем он похоронил самого себя из прошлого, таким образом, показывая зрителям, что его деятельность теперь кардинально изменится. Вместе со всей командой в клипе снялся блогер Дмитрий Ларин.

Новый клип Morgenshtern - Уфф… Деньги… за крайне короткий срок (3 дня) посмотрели более 3 миллионов раз, поставили 300 лайков и 30 тысяч дизлайков. Видео сейчас находится на 15 месте в трендах YouTube.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

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