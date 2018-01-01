Bigmir)net подарит билеты на восхитительное шоу Макса Барских в Киеве

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Знаменитый украинский певец Макс Барских выступит в Киеве уже в этом месяце и презентует свое новое шоу, которое носит название Семь.

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Команда артиста уже пообещала, что новая программа в разы переплюнет Туманы, с которой он побывал в пятнадцати странах, а критики в один голос хвалили ее, называя самым зрелищным музыкальным событием в году. Семь - это шоу, в которой соединятся семь различных элементов, а режиссирует его Алан Бадоев.

Тысячи фанатов смогут насладиться великолепным концертом Макса, который в последнее время особенно активизировался, выпуская крутые клипы и треки. Так, например, совсем недавно музыкант представил на YouTube новую видеоработу под названием Берега, которая покорила тренды.

Большой концерт Макса Барских пройдет уже 29 ноября (четверг) в Международном выставочном центре (г. Киев, Броварский проспект, 15). Начало: 20:00. Цена: от 499 гривен.

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