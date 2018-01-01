Виталий Козловский выступит в Киеве в честь 15-летия творчества

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Виталий Козловский выступит в Киеве /instagram.com/vkozlovskiy

Популярный украинский певец Виталий Козловский уже 15 лет на сцене, и в честь этого праздника он выступит с большим и мощным концертом в столице, где споет свои самые главные хиты, а также презентует долгожданные новинки.

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Многие слушатели полюбили Виталия еще в начале его творческого пути, ведь он сразу же проявил большой талант и покорил аудиторию. Все эти годы он стремительно рос и развивал свою карьеру, выпуская различные композиции, альбомы, клипы и умопомрачительные шоу, на которых встречался со зрителями и дарил им массу эмоций. Новый концерт будет наполнен уникальной программой, яркими постановками и дружеской атмосферой.

Большое шоу в честь 15-летия творческого пути Виталия Козловского состоится уже 17 ноября (суббота) в Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 499 гривен.

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