Скандальный украинский танцовщик снялся в клипе Hozier

Сергей Полунин снялся в клипе ирландца Hozier /facebook.com/sergeipolunin.dancer

Украинский танцовщик Сергей Полунин снялся в клипе ирландского исполнителя Hozier на песню Movement.

По сюжету, он появляется в кадре сразу в нескольких образах. Пока один "Сергей" танцует – другой, как будто, наблюдает за ним со стороны. В какие-то моменты два образа борются.

До этого Полунин записывал видео на песню ирландца Take Me to Church. Эмоциональный танец Сергея в под эту композицию стал "вирусным" в Сети. Также кадры из видео использовали в биографическом фильме о "Танцовщик", который вышел в прокат в 2017-м.

