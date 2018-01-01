Украинизировала русского парня: Клип Соловий и ЯнГо вызвал ажиотаж в Сети

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Певица Христина Соловий записала клип з блогером ЯнГо /Скриншот из YouTube

Украинская певицавыпустила клип на песню "Шкідлива звичка". Ее партнером на видео стал популярный блогер ЯнГо.

Действие происходит в львовском трамвае. ЯнГо едет рядом с Христиной и вспоминает, как убегал со свиданий с девушками.

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Когда Христина резко выходит на своей остановке, ЯнГо бросается следом за ней.

Видеоработа очень понравилась пользователям сети. Они отмечают удачный сюжет: дескать такое Яна с женщинами – и есть самая вредная привычка.

/Скриншот с YouTube

Из-за популярности Яна в России, много комментариев оставили русскоязычные подписчики. Пользователи отметили, что, несмотря на не всегда понятные им слова, песня очень красивая.

/Скриншот с YouTube

Подписчики из Украины, в свою очередь, острят, что хорошо быть украинцем, так как понимаешь слова красивых песен. Многие отмечают: приятно, что русскоязычный донеччанини ЯнГо, говорит в ролике на украинском языке.

/Скриншот с YouTube

Клип "Шкідлива звичка" Христина и Ян записали в поддержку YouTube Music в Украине. Все участники акции сняли клипы в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, как отреагировали соцсети на клип Время и Стекло - Песня про лицо.