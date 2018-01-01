Переключиться на мобильную версию

Украинизировала русского парня: Клип Соловий и ЯнГо вызвал ажиотаж в Сети

Поделись

Певица Христина Соловий записала клип з блогером ЯнГо
Певица Христина Соловий записала клип з блогером ЯнГо
/Скриншот из YouTube
Украинская певица Христина Соловий выпустила клип на песню "Шкідлива звичка". Ее партнером на видео стал популярный блогер  ЯнГо.

Действие происходит в львовском трамвае. ЯнГо едет рядом с Христиной и вспоминает, как убегал со свиданий с девушками.

Читай также: Романтика в киевском трамвае: вышел новый клип Барских

Когда Христина резко выходит на своей остановке, ЯнГо бросается следом за ней.

Видеоработа очень понравилась пользователям сети. Они отмечают удачный сюжет: дескать такое Яна с женщинами – и есть самая вредная привычка.

/Скриншот с YouTube

Из-за популярности Яна в России, много комментариев оставили русскоязычные подписчики. Пользователи отметили, что, несмотря на не всегда понятные им слова, песня очень красивая.

/Скриншот с YouTube
Подписчики из Украины, в свою очередь, острят, что хорошо быть украинцем, так как понимаешь слова красивых песен. Многие отмечают: приятно, что русскоязычный донеччанини ЯнГо, говорит в ролике на украинском языке.

/Скриншот с YouTube

Клип "Шкідлива звичка" Христина и Ян записали в поддержку YouTube Music в Украине. Все участники акции сняли клипы в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, как отреагировали соцсети на клип Время и Стекло - Песня про лицо.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Христина Соловий ЯнГо украинская музыка Youtube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь