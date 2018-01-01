Украинизировала русского парня: Клип Соловий и ЯнГо вызвал ажиотаж в Сети
Действие происходит в львовском трамвае. ЯнГо едет рядом с Христиной и вспоминает, как убегал со свиданий с девушками.
Читай также: Романтика в киевском трамвае: вышел новый клип Барских
Когда Христина резко выходит на своей остановке, ЯнГо бросается следом за ней.
Видеоработа очень понравилась пользователям сети. Они отмечают удачный сюжет: дескать такое Яна с женщинами – и есть самая вредная привычка.
Из-за популярности Яна в России, много комментариев оставили русскоязычные подписчики. Пользователи отметили, что, несмотря на не всегда понятные им слова, песня очень красивая.
Клип "Шкідлива звичка" Христина и Ян записали в поддержку YouTube Music в Украине. Все участники акции сняли клипы в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, как отреагировали соцсети на клип Время и Стекло - Песня про лицо.