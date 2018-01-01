Романтика в киевском трамвае: вышел новый клип Барских

В Сети обсуждают новую пародию Макса Барских на свою песню, которую певец записал с популярными блогерами.

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Макс Барских снял клип в киевском трамвае /Скриншот с YouTube

Певецзаписал пародию на свой клип "Вспоминать" с популярными блогерами Аленой Венум и Русланом Кузнецовым. Ролик сняли в поддержку сервиса YouTube Music, который стал доступен в Украине.

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Действие в клипе происходит в киевском трамвае. По сюжету, Руслан встречает там свою бывшую, Алену. В надежде привлечь ее внимание, герой фальшиво напевает ей песню Макса Барских. Внезапно в трамвае появляется сам Барских – и помогает Руслану с "серенадой".

Пользователи активно комментируют ролик. Позитивно отметили, что из лирической песни Барских сделал комедию, а не трагедию.

/Скриншот с YouTube

Также подчеркивают, что в роликах, снятых в столичных трамваях, есть какая-то неуловимая романтика. Несколько зрителей заметили, что хорошо бы было в конце показать поцелуй Алены и Руслана.

Из негативного отмечают сумбурный сюжет и негармоничное сочетание Барских с популярными блогерами.

/Скриншот с YouTube

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