Романтика в киевском трамвае: вышел новый клип Барских
Читай также: ТОП-5 песен с необычной историей
Действие в клипе происходит в киевском трамвае. По сюжету, Руслан встречает там свою бывшую, Алену. В надежде привлечь ее внимание, герой фальшиво напевает ей песню Макса Барских. Внезапно в трамвае появляется сам Барских – и помогает Руслану с "серенадой".
Пользователи активно комментируют ролик. Позитивно отметили, что из лирической песни Барских сделал комедию, а не трагедию.
Также подчеркивают, что в роликах, снятых в столичных трамваях, есть какая-то неуловимая романтика. Несколько зрителей заметили, что хорошо бы было в конце показать поцелуй Алены и Руслана.
Из негативного отмечают сумбурный сюжет и негармоничное сочетание Барских с популярными блогерами.
Ранее мы писали, как отреагировали соцсети на клип Время и Стекло - Песня про лицо.