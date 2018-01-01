Почему такой придурок: Сеть покорила песня-ответ хейтерам от ЯнГо

Комедийная видеоработа украинского блоггера на песню Верни бывшую за три дня в Сети набрала больше 800 тыс просмотров.

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На канал блоггера ЯнГо подписаны 4,3 млн человек /instagram.com

Видео на песню "Верни бывшую" украинского блогера ЯнГо собрало в сети больше 800 тыс просмотров. Его выложили в Сеть 9 ноября. Композицию донеччанин ЯнГо составил из комментариев к своим видеоработам на Youtube. Название песни – "Верни бывшую" - касается замечания подписчиков о прическе блогера: мол, с предыдущей было лучше.

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В клипе ЯнГо меняет наряды от официального костюма до детских ползунков и соски. Героинями видео стали 4 бабушки. Они то сплетничают на лавке, то ритмично двигаются под песню в халатах и кокетливо завязанных платочках.

Предыдущие видеоработы ЯнГо посмотрели в Сети около 412 млн раз. Чаще всего смотрели его пародию на хит группы Грибы "Тает жир" - у нее 18 млн просмотров. У Youtube канала Ян Го 4,3 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что "Плакала" украинской группы Казка бьет рекорды просмотров в Сети.