Серьезно больная Светлана Лобода выпустила песню: Реакция соцсетей

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно серьезно заболела, выпустила новую песню Инстадрама.

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Украинская певица Светлана Лобода в 2018-м записала 4 новых песни. /depositphotos.com

Украинская певица Светлана Лобода записала новую песню о несчастной любви. Аудио выложили в Сеть 10 ноября. Героиня песни Инстадрама описывает свои переживания после расставания с любимым, просматривая фотографии в соцсети Instagram.

/Скриншот с Youtube

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Поклонники певицы отметили, что песня задевает за живое. Подчеркнули необычность символа Instagram как воспоминаний, которые жалко стереть. Также слушатели восторгаются самообладанием и работоспособностью Лободы, которая недавно серьезно заболела из-за напряженного графика.

/Скриншот с Youtube

/Скриншот с Youtube

Некоторые пользователи отметили, что не понимают драмы Instagram, так как не зарегистрированы в соцсетях. Также негативную реакцию подписчиков вызвала похожесть песни на хиты 1990-х.

Ранее сообщалось, что группа Время и стекло выпустила новый терапевтический клип.