Украинская "Плакала" бьет рекорды просмотров: Что говорят в соцсетях
Также композиция "Плакала" недавно попала на второе место мирового чарта ТОП-100 Shazam. Ее показывают на канале MTV.
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Пользователи Сети активно обсуждают такой успех украинской композиции. Судя по комментариям, работа украинской группы пользуется большой популярностью в странах Средней Азии, Турции, также в Молдове, Белоруссии и России.
Украинские слушатели приписывают широкую популярность песни заводному восточному мотиву и приятным голосам исполнительниц. Также отмечают душевную историю в песне, в которой угадывается домашнее насилие над женщиной.
Авторы негативных комментариев, подчеркивают, что сейчас популярны любые тексты, касающиеся домашнего насилия, также любой другой дискриминации. Также подчеркивают, что песня о плачущих украинках - по всей видимости радует российскую аудиторию.
Некоторые пользователи намекают на "накручивание" рейтинга видео. Подчеркивают слишком стремительный взлет группы, также приписывают такой успех стараниям продюсера Валерия Никитина и музыкального продюсера Андрея Уренева, который по совместительству директор Андрея Данилко - Верки Сердючки.
Как ранее сообщалось, Надежда Мейхер выпустила клип 16+.