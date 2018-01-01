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Украинская "Плакала" бьет рекорды просмотров: Что говорят в соцсетях

Видео на песню Плакала украинской группы Kazka набрало больше 40 млн просмотров в сети.
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Украинская группа Казка существует с 2017-го
Украинская группа Казка существует с 2017-го
/facebook.com/pg/kazka.band
Видео "Плакала" украинской группы Казка набрало на Youtube больше 40 млн просмотров. Его выложили в Сеть 25 сентября. Аудио той же композиции послушали более 70 млн раз.

Также композиция "Плакала" недавно попала на второе место мирового чарта ТОП-100 Shazam. Ее показывают на канале MTV.

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Пользователи Сети активно обсуждают такой успех украинской композиции. Судя по комментариям, работа украинской группы пользуется большой популярностью в странах Средней Азии, Турции, также в Молдове, Белоруссии и России.

/Скриншот с YouTube

/Скриншот с YouTube

/Скриншот с YouTube

 

 

Украинские слушатели приписывают широкую популярность песни заводному восточному мотиву и приятным голосам исполнительниц. Также отмечают душевную историю в песне, в которой угадывается домашнее насилие над женщиной.

Авторы негативных комментариев, подчеркивают, что сейчас популярны любые тексты, касающиеся домашнего насилия, также любой другой дискриминации. Также подчеркивают, что песня о плачущих украинках - по всей видимости радует российскую аудиторию.

/afisha.bigmir.net

Некоторые пользователи намекают на "накручивание" рейтинга видео. Подчеркивают слишком стремительный взлет группы, также приписывают такой успех стараниям продюсера Валерия Никитина и музыкального продюсера Андрея Уренева, который по совместительству директор Андрея Данилко - Верки Сердючки. 

Как ранее сообщалось, Надежда Мейхер выпустила клип 16+.

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Казка Никитин Плакала ТОП-100 украинская музыка Все теги
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