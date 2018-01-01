Ольга Бузова выпустила клип с Витей-АК про Дом-2

Новый клип стал хитом на YouTube и попал в тренды

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Витя АК и Ольга Бузова - На Доме-2 /instagram.com/vityaak

Популярная и скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый клип на песню На Доме-2, которая записана с известным рэпером Витей-АК (АК-47). Клип за считанные часы стал популярным и попал в тренды.

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Участники проекта ДОМ-2, рэпер ST, Витя-АК, Дмитрий Маликов, конечно же, Ольга Бузова, множество моделей и других медийных личностей собрались под одной крышей в этом клипе, успевшем взорвать соцсети. Сама певица также исполнила свой куплет в жанре рэп, а в видео предстала в облегающем красном наряде. Клип получился стильным и ярким, а сам мотив, несмотря на свою незамысловатость, вышел запоминающимся.

Клип Ольга Бузова и Витя-АК - На Доме-2 за несколько часов набрал больше 900 тысяч просмотров и уже попал в тренды YouTube, заняв 14 место.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили пародию на популярный хит