Николай Соболев предстал в образе супергероя в своем клипе

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Sobolev - Николай /Скриншот из YouTube

Популярный видеоблогер Николай Соболев выпустил новый музыкальный клип, который посвящен ему самому и называется Николай. В нем он читает рэп и поет (да, блогер раньше был еще и певцом в кабаре), а также выступил в роли супергероя, который помогает людям, попавшим беду, и гордится каждым своим поступком.

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Конечно же, видео имеет большую долю юмора, высмеивая стереотипы о Соболеве, которые гласят о его самовлюбленности, лицемерии и преувеличении собственных заслуг. В видео он едет на роскошном автомобиле, когда ассистент (который, к слову, имеет его же облик) сообщает ему о беде, и Николай отправляется на помощь людям. В клипе несколько образов, которые на себя примерил сам же исполнитель, а также он сыграл своего главного врага.

Соболев спас кошку в новом клипе /instagram.com/sobolevv

Клип Sobolev - Николай менее чем за сутки набрал миллион просмтров, 135 тысяч лайков и 68 тысяч дизлайков. Видеоработа занимает 33 место в трендах YouTube, однако продолжает продвигаться вверх.

Ранее сообщалось о том, что Николай Соболев разобрался с общественными активистами