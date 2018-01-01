Dzidzio отправится продолжать Super-Puper тур

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Dzidzio продолжиттур /instagram.com/dzidzio

Популярный украинский певец Dzidzio отправляется продолжать масштабный тур под названием Super-Puper, в ходе которого посетит несколько украинских городов и презентует свой новый одноименный альбом.

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Мега-тур артиста начался на стадионе Арена Львов еще в мае и проходил все лето, но теперь продолжается, и незабываемое шоу смогут посетить жители множества городов. На большом концерте помимо драйва и отличной атмосферы будет присутствовать и мощный свет, и танцевальные постановки, и яркие сценические наряды. Финалом станет грандиозное шоу в Киеве, которое будет посвящено Дню рождения Михаила Фомы (Dzidzio).

8.11 - Умань, Городской Дом Культуры, 19:30, от 150 гривен.

9.11 - Южноукраинск, ДК Энергетик, 19:30, от 490 гривен.

10.11 - Николаев, Областной Дворец Культуры, 17:00, от 150 гривен.

11.11 - Херсон, ККЗ Юбилейный, 19:00, от 290 гривен.

12.11 - Энергодар, ДК Современник, 19:30, от 330 гривен.

13.11 - Мелитополь, ДК им. Т. Г. Шевченко, 19:30, от 270 гривен.

17.11 - Чернигов, городской Дворец Культуры, 19:30, от 250 гривен.

20.11 - Киев, Дворец Спорта, 19:00, от 390 гривен.

Ранее сообщалось о том, что группа KAZKA отправится в тур с презентацией альбома