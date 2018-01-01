Группа KAZKA отправится в тур с презентацией альбома

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Группа KAZKA отправится в тур по Украине /facebook.com/kazka.band

Популярная группа KAZKA это осенью отправляется в тур по городам Украины, в ходе которого презентуют альбом Karma, однако все песни будут в необычном исполнении и порадуют всех ценителей современной украинской музыки.

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10 историй, которые прозвучать с народным вокалом, а также с этно-музыкальным стилем, разожгут огонь в сердцах зрителей на концертах. KAZKA выступят с солисткой, клавишником, мастером духовых инструментов, барабанщиком и трио хористок, которые раскрасят любимые композиции и подарят им особенное звучание.

Днепр - Арт-пространство Fabrika, 2 ноября, 20:00, от 400 гривен.

Полтава - Concert Hall Villa Крокодила, 3 ноября, 20:00, от 300 гривен.

Винница - Feride Plaza, 9 ноября, 19:00, от 350 гривен.

Черновцы - Egoist Palace, 10 ноября, 19:00, от 350 гривен.

Луцк - XXI Столетие, 15 ноября, 20:00, от 290 гривен.

Ровно - Laguna, 16 ноября, 20:00, от 350 гривен.

Киев - Bel Etage, 12 декабря, 19:00, от 650 гривен.

Ранее сообщалось о том, что ЛСП выступят во Львове, Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре