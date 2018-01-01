Pianoбой выступит с грандиозным шоу по всей Украине

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Pianoбой отправляется в тур /instagram.com/dmitry_shurov

Знаменитый украинский талантливый исполнитель Дмитрий Шуров, более известный под псевдонимом Pianoбой, отправляется в концертный тур по нескольким городам Украины.

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На новом шоу зрители смогут услышать самые новейшие композиции, оттянуться по полной, а также петь вместе с музыкантами. Одной из главных фишек концертов станет то, что вся команда теперь не только играет и поет, но еще и танцует! В этой незабываемой атмосфере найдется место как для школьников и студентов, так и для их родителей, ведь музыка Pianoбоя доступна каждому и может проникнуть в душу любому слушателю.

Ровно - 2.11, Дом Культуры, 19:00, от 190 гривен.

Луцк - 3.11, РЦ Проминь, 19:00, от 400 гривен.

Кривой Рог - 9.11, Театр им. Т.Г. Шевченко, 20:00, от 300 гривен.

Херсон - 10.11, ККЗ Юбилейный, 19:00, от 180 гривен.

Киев - 17.11, Дворец Украина, 19:00, от 300 гривен.

Харьков - 22.11, Дворец студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого, 19:00, от 250 гривен.

Днепр - 23.11, БК Шинник, 19:00, от 250 гривен.

Запорожье - 25.11, Дворец культуры Днепроспецсталь, 19:00, от 290 гривен.

Одеса - 29.11, Театр Музкомедии, 19:00, от 350 гривен.

Ранее сообщалось о том, что группа KAZKA отправится в тур с презентацией альбома