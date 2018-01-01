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Кэти Перри исполнилось 34 года /Getty Images

Знаменитой певице и актрисе, композитору, послу доброй воли ООН, обладательнице множества премий Кэти Перри сегодня, 25 октября, исполнилось 34 года.

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Кэти родилась в Санта-Барбаре в семье проповедников, у которых была очень бурная молодость. Ее мать когда-то была в отношениях с самим Джимми Хендриксом, а отец путешествовал с Тимоти Лири, употребляя различные психоделические вещества. Перри неохотно разделяла их любовь к религии, учитывая, что из-за этого ей запрещали слушать любимые группы (Nirvana, Queen и другие). Уже в 15-летней возрасте она решила заниматься музыкой и совсем скоро ее заметили и позвали на студию, где она научилась игре на гитаре, усовершенствовала пение, и уже в 2001 выпустила альбом. Сначала Кэти выступала на разогреве у христианской группы, путешествуя с ними по стране, а после переключилась на светскую музыку.

Кэти Перри на концерте /Getty Images

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В 2007 году певица выпустила небольшую пластинку Ur so Gay, а за ней композицию I kissed the girl. Эти релизы вызвали множество споров, ведь исполнительница задевала тему ЛГБТ. В дальнейшем, уже получив известность, Перри записывалась вместе со Снуп Доггом и Канье Вестом, стала выпускать клипы и в 2010 отправилась в мировой тур. В следующие годы Кэти активно работала над новыми синглами и альбомами, получала номинации на Грэмми. В данный момент она является одной из самых главных поп-звезд США. Ко всему прочему, Перри даже снималась в кино и сериалах. Например, певица появлялась в сериале Как я встретил вашу маму, сыграла себя в фильме Образцовый самец 2 и озвучила Смурфетту в анимационной ленте Смурфики.

Кэти Перри /Getty Images

Стоит отметить, что Кэти Перри еще занимается благотворительностью и в 2016 году выделила 1 млн долларов на улучшение условия образование во всем мире. Также она является послом доброй воли в ООН.

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