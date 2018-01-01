Хоррор и любовь: Как отреагировали соцсети на новый клип Элджея

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Элджей - 1love /instagram.com/sayonaraboy

Совсем недавно популярный хип-хоп-исполнитель Элджей выпустил на своем YouTube-канале новый клип на композицию 1love. Видео вышло довольно стильным, однако, не без сюжетных поворотов с примесью хоррора.

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В самом начале клипа зрителей предупреждают о возрастном ограничении в связи с тем, что в видеоряде присутствуют наркотики, алкоголь, жестокость, насилие, кровь и сексуальный контент. Благодаря этому музыкальное видео вышло довольно неоднозначным и вызвало массу разных отзывов в соцсетях. Некоторым зрителям понравилось почти все, за исключением некоторых деталей, кто-то раскрыл в нем тайный смысл, а другие отмечают, что считают клип мерзким и то, что такие ролики портят людей. Также в комментариях люди сравнили композицию и видео с такими работами, как Дельфин - Дилер, ATL - Обратно, Танцуйте, ЛСП - М.Л.Д.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип 1love в данный момент посмотрели 700 тысяч раз, поставили 37 тысяч лайков и 12 тысяч дизлайков.

18+

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