Клип рэпера Pharaoh стал хитом на YouTube

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Pharaoh /instagram.com/cold.kaf

Совсем недавно популярный хип-хоп-исполнитель Pharaoh выпустил на YouTube свое новое музыкальное видео на трогательную лирическую композицию под названием Не по пути. Клип быстро ворвался в тренды и стал хитом.

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Не по пути посвящен бывшей девушке артиста, о которой он рассказывал в своем недавнем интервью Юрию Дудю. Также видеоработа получилась довольно мрачной, но в то же время стильной, а композиция отличается от остальных нынешних песен новой школы (Pharaoh является ее знаковым представителем) тем, что исполнена обычным и понятным всем речитативом.

Новый клип Pharaoh - Не по пути посмотрели 1,6 миллионов раз, поставили 136 тысяч лайков и 4,8 тысяч дизлайков. Сейчас видео находится на 12 месте в трендах YouTube.

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