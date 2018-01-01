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Клип рэпера Pharaoh стал хитом на YouTube

Лирический клип музыканта Не по пути покорил тренды видеохостинга
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Pharaoh
Pharaoh
/instagram.com/cold.kaf

Совсем недавно популярный хип-хоп-исполнитель Pharaoh выпустил на YouTube свое новое музыкальное видео на трогательную лирическую композицию под названием Не по пути. Клип быстро ворвался в тренды и стал хитом.

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Не по пути посвящен бывшей девушке артиста, о которой он рассказывал в своем недавнем интервью Юрию Дудю. Также видеоработа получилась довольно мрачной, но в то же время стильной, а композиция отличается от остальных нынешних песен новой школы (Pharaoh является ее знаковым представителем) тем, что исполнена обычным и понятным всем речитативом.

Новый клип Pharaoh - Не по пути посмотрели 1,6 миллионов раз, поставили 136 тысяч лайков и 4,8 тысяч дизлайков. Сейчас видео находится на 12 месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что ЛСП выпустил грустную версию клипа Холостяк

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Pharaoh Фараон Не по пути клип рэп хип-хоп тренды YouTube Все теги
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