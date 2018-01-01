Финалист Евровидения MELOVIN презентует в Одессе новую шоу-программу
На берегу Черного моря в Одесском клубе выступит певец Melovin. Артист собирается презентовать свое новое шоу, которое обещает быть очень горячим.
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Melovin участвовал в шестом сезоне вокального шоу X-Фактор, где упорно боролся в каждом этапе и в итоге одержал победу, после чего прославился на всю страну. В этом году он представлял Украину на европейском конкурсе Евровидение-2018. У музыканта есть один студийный альбом, несколько хитов, которые долгое время занимали первые места в iTunes, а многие фанаты считают его настоящим победителем Евровидения.
Уже в эту субботу он зажжет на сцене (как делал это на вышеупомянутом конкурсе) со своими хитами Under the Ladder, Hooligan и другими.
Где? В Bono Beach Club, пляж Аркадия, Одесса. 17 августа, 19:00. Билеты стоят от 400 гривен.
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