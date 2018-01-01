Элджей выступит в Одессе с большим шоу

Автор многих хитов Элджей будет зажигать толпу уже в эту субботу

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Элджей - автор и исполнитель множества хитов /instagram.com/sayonaraboy

Рэпер Элджей, покоривший музыкальные чарты, тренды YouTube и плееры фанатов, выступит с концертом в Одессе с шоу-программой. Вместе все это будет одной из самых зажигательных вечеринок сезона.

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Когда-то Элджей был андеграунд-рэпером, имел маленький круг слушателей и даже участвовал в рэп-баттлах. Сегодня он полностью поменял свой образ и теперь стал знаменитым среди огромного количества людей, а клипы артиста набирают десятки миллионов просмотров. Его песни играют на вечеринках, в машинах и на концерты Элджея приходят тысячи человек.

Хиты Розовое вино, Рваные джинсы, Дисконнект, Минимал будут звучать на концерте и зажигать танцпол уже в эту субботу.

Где? Bono Beach Club, Одесса, 23:00. Билеты стоят от 490 гривен.

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