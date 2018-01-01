Это твоя вечеринка: В Одессу с концертом приедет Скриптонит

Уже в этот четверг Адиль устроит настоящее шоу на берегу моря в Одессе

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Концерт Скриптонита /Скриншот видео

В Одессе выступит один из самых необычных и музыкальных рэперов, покоривший все СНГ. В клубе на пляже города возле моря состоится твоя вечеринка. Это музыкант из Казахстана, которого зовут Адиль, но более известен он как Скриптонит.

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Участник лейбла Gazgolder, русскоязычный Кендрик Ламар, которые смешал множество музыкальных стилей и предоставил слушателю совсем новую музыку. У Адиля 3 сольных альбома, множество совместных песен и многомиллионные клипы. Благодаря абсолютному музыкальному слуху и чувству стиля он делает настоящие шедевры.

Концерт состоится уже в этот четверг, 16 августа, в клубе Ibiza на берегу моря в Одессе. Билеты от 500 гривен.

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