Miyagi & Эндшпиль показали Харизму: реакция соцсетей

Рэп-дуэт представил фильм о творчестве и об успехе, который сопровождает очень красивый визуальный ряд

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Miyagi & Эндшпиль - Charisma /Скриншот из YouTube

Рэперы Miyagi и Эндшпиль выпустили документальный фильм под названием Charisma, который сразу же попал в тренды YouTube. Большая музыкальная работа рассказывает о развитии творчества и успехе. Режиссером стал Айсултан Сеитов, который снимал клипы Ивану Дорну, Скриптониту и Noize MC. А еще здесь очень красивые кадры, как минимум, из-за которых стоить посмотреть видеоработу.

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Дуэт MiyaGi & Эндшпиль давно стал популярным. Они записали два альбома, которые стали мультиплатиновыми (более 80 тысяч продаж), а клипы набирают по нескольку миллионов просмотров.

Зрители утверждают, что документальный фильм вдохновляет и нравится даже тем, кто не любит творчество артистов.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Сейчас видеоработа на 11 месте в трендах YouTube, а посмотрели ее более 700 тысяч раз.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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