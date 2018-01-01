Miyagi & Эндшпиль показали Харизму: реакция соцсетей
Рэперы Miyagi и Эндшпиль выпустили документальный фильм под названием Charisma, который сразу же попал в тренды YouTube. Большая музыкальная работа рассказывает о развитии творчества и успехе. Режиссером стал Айсултан Сеитов, который снимал клипы Ивану Дорну, Скриптониту и Noize MC. А еще здесь очень красивые кадры, как минимум, из-за которых стоить посмотреть видеоработу.
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Дуэт MiyaGi & Эндшпиль давно стал популярным. Они записали два альбома, которые стали мультиплатиновыми (более 80 тысяч продаж), а клипы набирают по нескольку миллионов просмотров.
Зрители утверждают, что документальный фильм вдохновляет и нравится даже тем, кто не любит творчество артистов.
Сейчас видеоработа на 11 месте в трендах YouTube, а посмотрели ее более 700 тысяч раз.
В видео присутствует нецензурная лексика - 18+
Ранее сообщалось о том, что клип о шашлыках взорвал YouTube