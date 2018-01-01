Клип о шашлыках взорвал YouTube

Комедийная группа Хлеб в своем новом клипе отдохнули на природе и оторвались от души

Поделись







Группа Хлеб и их тусовка /instagram.com/denisque

Несерьезная, но забавная, веселая и уже довольно популярная группа Хлеб выпустила новый клип на песню Шашлындос. Здесь все, чего хочется от лета - вечеринки, природа, пляж и, конечно, шашлыки.

Читай также: Тренды по колено: как соцсети отреагировали на клип Макса Коржа

Когда-то трое видеоблогеров создали группу, чтобы делать комедийный рэп. Сначала ребята дурачились, а потом это набрало миллионы просмотров на YouTube и в 2016 они отправились в тур по 25 городам. Сейчас у них множество клипов, два студийных альбома, но несерьезность так и осталась, хотя теперь их музыка намного качественнее.

Почти сутки тому назад группа выложила официальный клип на песню Шашлындос и уже попала в тренды YouTube. Сейчас они на 50 месте, но просмотры растут, так что вероятно, что клип еще поднимется в списке. Шашлындос - это ненавязчивая танцевальная песня, а в клипе ребята веселятся на природе, хотя здесь есть место и для веселой любовной линии.

Кстати, у песни есть еще одна экранизация, в которой снялись различные видеоблогеры, однако именно этот клип является официальным.

На данный момент клип посмотрели пол миллиона раз, а лайков 56 тысяч.

А вот это неофициальное видео:

Ранее сообщалось о том, что новый клип группы Little Big - Faradenza взорвал YouTube