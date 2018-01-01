Тренды по колено: как соцсети отреагировали на клип Макса Коржа

Клип Макса Коржа - Горы по колено почти сразу попал в тренды и продолжает набирать просмотры и лайки

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Макс Корж - Горы по колено /Скриншот из клипа

Белорусский музыкант Макс Корж недавно выпустил новый клип, носящий название Горы по колено. Видеоработа с самого начала покорила тренды YouTube и сейчас держится на 31-ом месте.

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Макс Корж стал известен в 2012 году с клипом Небо поможет нам. В 2016 году ему запретили въезд в Украину, но уже спустя два года запрет был снят, и он дал большой концерт в киевском Дворце Спорта, а чуть позже в Одессе на стадионе Спартак, собрав аншлаг на обеих шоу.

Новый клип люди приняли тепло, ведь песня давно уже в плеерах поклонников, а видеоряд показывает прекрасные виды природы и вдохновляет. Зрители отмечают, что Корж по-настоящему чувствует мир и благодарят его за творчество.

Комментарий на YouTube /Скриншот из видео

Комментарий на YouTube /Скриншот из видео

Комментарий на YouTube /Скриншот из видео

Но есть люди, которым просто не нравится творчество исполнителя.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Сейчас у клипа более 4 миллионов просмотров и 250 тысяч лайков.

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