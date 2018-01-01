Черным-черно: Рэпер Скруджи рассказал, как забил свое тело

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Скруджи со своей девушкой /instagram.com/scroodgee_official

Рэпер Скруджи дал 6-минутное интервью для GQ, в котором он рассказал про свои татуировки, последствия и эмоции.

Скруджи, он же Эдуард Выграновский, родился в городе Великие Мосты, Украина. Позже его семья переехала в Николавскую область, где и прошли детство и юность музыканта. Он много работал, потому что семья была не богатая. В 2015 году взял участие в шоу Молодая Кровь, за победу в котором подписывали контракт с лейблом Black Star. Хоть он и не победил, но Тимати все равно взял его в свою команду, потому что видел в нем большие перспективы.

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Татуированный рэпер поделился историей рисунков на своей коже. Первое тату он сделал в 17 лет и это был логотип разработчиков компьютерных игр. Уже позже на его теле появился череп, а потом он постриг волосы и сделал тату на пальцах. Также он уточняет, что из-за рисунков на теле у него не было проблем (которые иногда бывают с людьми других понятий). А когда ему разукрашивали грудь, шею и плечи, он выпил несколько бутылок шампанского, после чего данный напиток не употребляет.

Скруджи рассказал, что всегда был сорвиголовой, любил приключения и не задумывался о последствиях. Рисунки под его кожей посвящены разным деталям из его жизни и имеют свою историю создания. Плюс ко всему, рэпер делится советом, что не нужно экономить на татуировках и лучше всего обращаться к хорошим и проверенным мастерам.

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