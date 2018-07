Поделись







Coolio - американский рэпер, композитор, актер, повар, обладатель самой престижной музыкальной награды Grammy, и просто легенда хип-хопа и гангста-рэпа, известный главным образом благодаря альбому “Gangsta’s Paradise”, который считается классикой гангстерского рэпа середины 1990-х.

Одноименный заглавный трек из альбома “Gangsta’s Paradise”, основанный на известной фанк-мелодии Стиви Уандера “Pastime Paradise”, прозвучал в фильме «Опасные мысли», занял первое место в 13 странах, стал самым продаваемым синглом года в США и был удостоен Grammy за лучшее сольное исполнение рэпа. Это был первый рэп-трек в истории, занявший первую строчку в британских чартах. Необычайный успех сингла был первым признаком того, что гангстерский рэп приобретает популярность за пределами США. Также песня “Gangsta's Paradise” в 2015 году была использована в трейлере игры Need fo r Speed.

За всю свою карьеру Coolio имеет 6 номинаций Grammy (в одной из которых стал победителем), 6 номинаций MTV Video Music Awards (из которых в 3-ьох номинациях стал победителем) а также два раза номинирован на American Music Awars (в одной номинации стал победителем). У Coolio есть такие известные синглы, как: “Fantastic Voyage”, “1, 2, 3, 4 (Sumpin 'New)”, “CU When U Get There ". Помимо этого артист является композитором заглавной песни культового сериала 1990-х годов на Nickelodeon “Kenan & Kel” в сьемке которого он также принял участие. А в 1996 году Кулио объединился с B-Real, Method Man, LL Cool J и Busta Rhymes для создания трека “Hit 'em High” который стал саундтреком к культовому фильму с Майклом Джорданом “Space Jam”.