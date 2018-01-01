Клип LOBODA - SUPERSTAR об ЛГБТ вызвал бурные обсуждения в сети

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LOBODA - SUPERSTAR /Скриншот из клипа

Новый клип украинской певицы LOBODA (Светлана Лобода) до сих пор бурно обсуждают в социальных сетях и спорят по поводу темы песни. Работа долгое время занимала первое место в трендах YouTube, но уже через неделю опустилась до 33-го.

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Дело в том, что клип затрагивает тему, которая считается важной в социуме 21-го века - ЛГБТ. Сейчас под клипом 7 тысяч комментариев, а люди расходятся во мнениях по поводу видеоработы. Некоторые люди посчитали, что в клипе присутствует разврат и певице пришлось поставить отметку 18+ в данном ролике.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Хотя, многие также посчитали клип качественным и с правильной темой.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Но по мнению других, общество падает все ниже.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Видеоклип LOBODA - SUPERSTAR набрал уже более 6 миллионов просмотров, 152 тысячи лайков и 31 тысячу дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что рэпер T-Fest продолжает занимать место в трендах YouTube