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Клип LOBODA - SUPERSTAR об ЛГБТ вызвал бурные обсуждения в сети

Новый клип украинской певицы восприняли очень неоднозначно - одни работу хвалят, другие ругают, третие пытаются запретить
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LOBODA - SUPERSTAR
LOBODA - SUPERSTAR
/Скриншот из клипа

Новый клип украинской певицы LOBODA (Светлана Лобода) до сих пор бурно обсуждают в социальных сетях и спорят по поводу темы песни. Работа долгое время занимала первое место в трендах YouTube, но уже через неделю опустилась до 33-го.

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Дело в том, что клип затрагивает тему, которая считается важной в социуме 21-го века - ЛГБТ. Сейчас под клипом 7 тысяч комментариев, а люди расходятся во мнениях по поводу видеоработы. Некоторые люди посчитали, что в клипе присутствует разврат и певице пришлось поставить отметку 18+ в данном ролике.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Хотя, многие также посчитали клип качественным и с правильной темой.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Но по мнению других, общество падает все ниже.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Видеоклип LOBODA - SUPERSTAR набрал уже более 6 миллионов просмотров, 152 тысячи лайков и 31 тысячу дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что рэпер T-Fest продолжает занимать место в трендах YouTube

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