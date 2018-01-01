Пикантные тренды: ВИА Кипяток сняли клип про трусы

Можно забыть все, но только не ее - новый клип тернопольской команды

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ВИА Кипяток /Скриншот из клипа

Тренды украинского YouTube возглавляет клип ВИА Кипяток - Синяя полоска (ВІА Кіп'яток - Синя смужка) известной украинской команды КВН и Лига Смеха - V.I.P. Тернополь.

Юмористический видеоклип от полюбившейся многим украинцам команды V.I.P. Тернополь вызвал много эмоций в комментариях, тысячи лайков и показал улицы Тернополя. Зрители делают акцент на том, что песня и видео шуточные. Некоторые прогнозируют то, что теперь композиция будет играть на всех корпоративах.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Хотя среди комментариев есть также и негативные, но похваливших клип украинских комиков гораздо больше.

Комментарий на YouTube /Скриншот

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Сейчас у видеоклипа более полумиллиона просмотров, а обсуждают его всё чаще. Песня о пикантном уже въелась в голову многим и ее наверняка будут напевать еще долго, ведь мотив запоминается, а желание станцевать может появится с первых секунд песни.

Комики участвуют во многих телевизионных проектах (Лига Смеха, Країна У, Игры преколов), выступают с концертами, а теперь еще будут делать веселую и забавную музыку. Мы будем ожидать их новых видеоработ и надеемся, что вы вместе с нами!

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