Команда исполнит новые и старые хиты на берегу моря в Одессе

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Выступление группы Бумбокс /Flickr

Одна из самых известных украинских команд, которая много лет делает качественные лирические и драйвовые песни, выступит с концертом в Одессе в это воскресение.

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Почему там нужно быть? Потому что услышать все хиты группы Бумбокс и оторваться под них на берегу моря - разве это не повод? Люди, Вахтерам, Цветы в волосах, Наедине, Рок-н-Ролл и другие их хиты вживую способны разжечь огонь в каждом сердце и на любой площадке.

С 2005 года группа на слуху у всех украинцев, а солист Андрей Хлывнюк, который еще и автор песен (в 2013 получил премию Yuna, как лучший автор слов), один из самых харизматичных музыкантов страны.

Не пропустите такое событие, ведь оно навсегда останется в ваших сердцах!

12 августа, воскресение, ночной клуб Ibiza на берегу моря в Одессе. Билеты стоят от 400 грн.

Ранее сообщалось о том, что Мальбэк и Сюзанна выступят в Одессе уже в эту субботу