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Спектакль-променад Время /facebook.com/zroblenouzahvati

В Киеве существует множество театров, проходят спектакли, поэтому любителям данного вида искусства всегда есть куда сходить. Однако, всегда можно разнообразить свою жизнь и открыть для себя что-нибудь новое и необычное.

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Сегодня, 8 августа, начинается серия спектаклей под названием Время. Время - это спектакль-променад, который проходит в абсолютно новом формате. Создатели считают, что все люди могут быть вовлечены в процесс, а даже случайные прохожие становятся актерами. Теперь ничего не будет препятствовать между сценой и зрителем - они одно целое. Нужно только оказаться в месте проведения данного спектакля.

Один из постеров данного события /facebook.com/zroblenouzahvati

Все это действие начинается на Пешеходном мосту на Труханов остров и продлится всего 90 минут. Как утверждают авторы Времени, эти полтора часа способны изменить многое. Также они добавляют, что зрителям лучше приходить в удобной обуви. Спектакль на русском языке, однако, по предварительному запросу вам предоставят англоязычную версию.

Серия спектаклей начинается уже с сегодняшнего дня и продлится до 19 августа. Начало в 19:00, а стоимость билетов составляет 350 грн. Купить их можно по этой ссылке, выбрав дату, которая вам будет удобна.

Спектакль-променад Время 0:00 / 00:23

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