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Мальбэк и Сюзанна - Равнодушие /Кадр из клипа

Стремительно набирающий популярность дуэт Мальбэк и Сюзанна выступит в Одессе в одном из клубов на пляже Аркадия.

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Магия, романтичность и талант - это то, чего не отнять у этого тандема. Сюзанна была участницей украинского шоу X-Фактор в 2010 году, где финалисткой не стала, но уже в 2014 она выиграла российское шоу Артист. Мальбэк написал песню Равнодушие еще пять лет назад, после чего записал ее в вместе с певицей. За год клип на эту композицию набрал более 30 млн просмотров.

В их дуэте присутствуют неподдельные чувства и эмоции. Они познакомились, погуляли четыре дня и поженились, наплевав на все осуждения.

Их песни наполнены красивыми мелодиями и словами, припевы западают в голову, а слушать их можно бесконечно.

Не пропустите, ведь их волшебный концерт состоится уже завтра, 11 августа, в одесском клубе Bono Beach. Стоимость билетов начинается от 350 грн.

Ранее сообщалось о том, что Гайтана выступит в Одессе впервые после долгого перерыва