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Гайтана выступала на Евровидении 2012 /Getty Images

В солнечной Одессе продолжается сезон концертов и тусовок. Теперь уже в эту субботу на сцену вернется украинская певица Гайтана с большим сольным концертом.

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Афро-украинская певица, которая уже давно покорила сердца украинцев своим невероятным голосом, долгое время не выступала с концертами. Она работала в студии над новым материалом, но теперь готова вернуться, чтобы порадовать новыми композициями и знакомыми всем хитами. Капли дождя, Два окна, Безумный, Не уходи, Я дышу тобой - все эти песни способны сделать вечер романтическим.

В песнях Гайтанах есть место для джаза и фолка, соула и фанка, в которые она вкладывает всю свою душу. Также некоторые композиции будут исполнены в сопровождении live-бэнда.

Под ее музыку вам захочется любить, окунувшись в зажигательный и романтический омут этого концерта.

Мероприятие состоится 11 августа, то есть уже завтра! В летнем театре Морвокзал города Одесса. Билеты стоят от 150 грн.

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