Поделись







Артем Пивоваров /Скриншот из клипа

Молодой украинский певец Артем Пивоваров, исполняющий музыку в стиле нью-вейв поп, выступит в одном из пляжных клубов Одессы 10 августа, то есть уже в эту пятницу!

Читай также: Впервые в Украине с сольным концертом выступит рэпер Coolio

Стремительно развивающийся исполнитель, автор песен и саунд-продюсер с 2012 года занимает место одного из самых талантливых поп-певцов Украины. В прошлом, 2017 году вошел в ТОП-10 самых популярных украинских звезд на YouTube, например, у клипа Кислород на данный момент 8 с половиной миллионов просмотров.

Артем Пивоваров записывал совместные работы с такими музыкантами, как SunSay (5`Nizza) и Женя Мильковский (Нервы). Однажды продюсером его песни выступил Максим Фадеев. Сам Артем занимался саунд-продюсированием многих украинских артистов: KAZAKY, Дантес,Миша Крупин и другие.

На его концерте можно будет услышать новую электронную поп-музыку, где присутствует фанк, соул и нео-диско. Исполнитель всегда работает над новым материалом, поэтому не исключено, что на его концерте можно будет услышать будущие хиты.

Концерт состоится в клубе ITAKA Beach Resort & Night Club в Одессе, пляж Аркадия, 4. Стоимость билетов начинается от 200 грн.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе с большим концертом выступит Лайма Вайкуле