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Лайма Вайкуле /Flickr

Легендарная латвийская певица Лайма Вайкуле выступит с концертом в Одессе уже в эту пятницу, 10 августа.

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Артистка за свою карьеру выпустила более 10 альбомов, ее хиты знают многие, а концерты запоминаются на всю жизнь. Певица на сцене с 12 лет и уже с того времени прекрасно чувствует своего слушателя. Также Вайкуле является соорганизатором конкурса Юрмала для молодых исполнителей, а на Новой Волне она постоянный гость.

Экстравагантная артистка с ледяным взглядом, которую невозможно спутать ни с кем другим, выступит в Одессе в Летнем театре Морвокзала. Один вечер, когда можно насладиться прекрасным голосом певицы, которую знают во всех уголках мира.

Стоимость билетов начинается от 250 грн.

Советуем поспешить, так как до концерта осталось совсем мало!

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