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Кристина Агилера вернулась с новым треком

Кристина Агилера выпустила новую песню Accelerate. Релиз стал первым за последние шесть лет.

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Продюсером трека стал Канье Уэст, а в записи приняли участии Ty Dolla Sign и 2 Chainz. Песня войдет в новый альбом певицы Liberation, который выйдет 15 июня. В него войдут 15 треков, в том числе записанные вместе с Деми Ловато, Shenseea и Кейдой.

Напомним, что последний альбом певицы Lotus вышел в 2012 году.