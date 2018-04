Впервые за 35 лет. Группа АВВА анонсировала новые песни

Поделись







ABBA готовят новые песни

Шведская группа АВВА анонсировала новые песни на страничке в Instagram.

Музыканты признались, что записали две новые песни и намерены выпустить альбом. Одна из них - I Still Have Faith In You - будет исполнена в эфире телепрограммы на BBC.

«Нам показалось, что мы просто отлучились на короткие каникулы», - говорится в сообщении.

По словам артистов, идея записать новый материал пришла во время подготовки будущего тура их виртуальных аватаров.