Переключиться на мобильную версию

Впервые за 35 лет. Группа АВВА анонсировала новые песни

Легенды возвращаются
Поделись

ABBA готовят новые песни
ABBA готовят новые песни
/abbaofficial / Instagram

Шведская группа АВВА анонсировала новые песни на страничке в Instagram.

Читай также: Stromae вернулся с новой песней

Музыканты признались, что записали две новые песни и намерены выпустить альбом. Одна из них - I Still Have Faith In You - будет исполнена в эфире телепрограммы на BBC.

«Нам показалось, что мы просто отлучились на короткие каникулы», - говорится в сообщении.

По словам артистов, идея записать новый материал пришла во время подготовки будущего тура их виртуальных аватаров.

 

Публикация от @abbaofficial

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
АВВА Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь