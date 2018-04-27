Впервые за 35 лет. Группа АВВА анонсировала новые песни
Легенды возвращаются
ABBA готовят новые песни/abbaofficial / Instagram
Шведская группа АВВА анонсировала новые песни на страничке в Instagram.
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Музыканты признались, что записали две новые песни и намерены выпустить альбом. Одна из них - I Still Have Faith In You - будет исполнена в эфире телепрограммы на BBC.
«Нам показалось, что мы просто отлучились на короткие каникулы», - говорится в сообщении.
По словам артистов, идея записать новый материал пришла во время подготовки будущего тура их виртуальных аватаров.