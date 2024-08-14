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Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 августа 2024 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся
Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 августа 2024 года
Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 августа 2024 года
коллаж/kinofilms.ua

В четверг, 15 августа 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов. 

На этой неделе в украинский прокат выйдет пять кинолент. В этом списке есть фильмы ужасов, детектив, драма и семейный мультфильм. 

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 15-21 августа 2024 года

Лэндарис

Год выпуска - 2024

Жанры: приключения, анимация

Страны: Канада, Франция

Режиссеры: Филипп Дюшен, Жан-Батист Кювелье

Премьера в Украине: 15 августа

Киноафиша недели
Киноафиша недели

В фантастическом мире обитают удивительные существа и опасные монстры. Тринадцатилетний Зак отправляется на поиски своего брата-близнеца Кайла, который исчез. Ему помогают бабушка НаиНаи и прекрасная разбойница Индиана, которая умеет общаться с фантастическими животными. Но главный его помощник — это Вово, огромный и пушистый зверь, который умеет превращаться в милого крошку под действием волшебного камня.

Мой друг пингвин

Год выпуска - 2024

Жанры: драма, семейный

Страны: США, Бразилия

Режиссер: Дэвид Шурманн

Премьера в Украине: 15 августа

Киноафиша недели
Киноафиша недели

Картина вдохновлена настоящей историей. Волшебное приключение о потерянном пингвине, спасенном от разлива нефти, изменяющем жизнь разбитого горем рыбака. Вскоре они становятся друзьями, настолько связанным, что даже огромный океан не может их разделить.

Наказание в могиле

Год выпуска - 2024

Жанр: ужасы

Страна: Индонезия

Режиссер: Джоко Анвар

Премьера в Украине: 15 августа

Киноафиша недели
Киноафиша недели

Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.

Ночь на 12-тое

Год выпуска - 2022

Жанры: драма, детектив

Страны: Франция, Бельгия

Режиссер: Доминик Молль

Премьера в Украине: 15 августа

Киноафиша недели
Киноафиша недели

Нераскрытое убийство молодой женщины преследует Йохана — детектива, так и не поймавшего жестокого убийцу. В попытках распутать преступление он тщательно исследует жизнь жертвы и ее отношения. Вскоре мужчина осознает, что стал одержим делом, которое превратилось в личный вызов.

Чужой: Ромул

Год выпуска - 2024

Жанры: фантастика, ужасы, научная фантастика

Страна: США

Режиссер: Федерико Альварес

Премьера в Украине: 15 августа

Киноафиша недели
Киноафиша недели

Научно-фантастический триллер возвращает феноменально успешную франшизу «Чужой» к ее началам. При расчистке заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной.

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Теги:
фильмы, афиша кинотеатров, афиша кино, киноафиша

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