Что посмотреть в кино: премьеры недели 15-21 августа 2024 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.
В четверг, 15 августа 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет пять кинолент. В этом списке есть фильмы ужасов, детектив, драма и семейный мультфильм.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 15-21 августа 2024 года
Лэндарис
Год выпуска - 2024
Жанры: приключения, анимация
Страны: Канада, Франция
Режиссеры: Филипп Дюшен, Жан-Батист Кювелье
Премьера в Украине: 15 августа
В фантастическом мире обитают удивительные существа и опасные монстры. Тринадцатилетний Зак отправляется на поиски своего брата-близнеца Кайла, который исчез. Ему помогают бабушка НаиНаи и прекрасная разбойница Индиана, которая умеет общаться с фантастическими животными. Но главный его помощник — это Вово, огромный и пушистый зверь, который умеет превращаться в милого крошку под действием волшебного камня.
Мой друг пингвин
Год выпуска - 2024
Жанры: драма, семейный
Страны: США, Бразилия
Режиссер: Дэвид Шурманн
Премьера в Украине: 15 августа
Картина вдохновлена настоящей историей. Волшебное приключение о потерянном пингвине, спасенном от разлива нефти, изменяющем жизнь разбитого горем рыбака. Вскоре они становятся друзьями, настолько связанным, что даже огромный океан не может их разделить.
Наказание в могиле
Год выпуска - 2024
Жанр: ужасы
Страна: Индонезия
Режиссер: Джоко Анвар
Премьера в Украине: 15 августа
Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.
Ночь на 12-тое
Год выпуска - 2022
Жанры: драма, детектив
Страны: Франция, Бельгия
Режиссер: Доминик Молль
Премьера в Украине: 15 августа
Нераскрытое убийство молодой женщины преследует Йохана — детектива, так и не поймавшего жестокого убийцу. В попытках распутать преступление он тщательно исследует жизнь жертвы и ее отношения. Вскоре мужчина осознает, что стал одержим делом, которое превратилось в личный вызов.
Чужой: Ромул
Год выпуска - 2024
Жанры: фантастика, ужасы, научная фантастика
Страна: США
Режиссер: Федерико Альварес
Премьера в Украине: 15 августа
Научно-фантастический триллер возвращает феноменально успешную франшизу «Чужой» к ее началам. При расчистке заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной.