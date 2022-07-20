Миссия невыполнима 7 – вышел трейлер долгожданного фильма
Том Круз снова сыграл в Миссии невыполнимой, которая появится на экранах летом 2023-го.
Шпионская франшиза "Миссия невыполнима" с Томом Крузом пополнилась новой лентой. Картина называется "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" (в оригинале – "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"). В Украине прокат фильма запланирован на 13 июля следующего года.
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Это будет уже седьмая порция киноэпопеи. Она покажет события, произошедшие после "Миссии невыполнимой: Фолаута". Супершпион Итан Хант встретится с очередными вызовами и призраками прошлых лет. Кроме Тома Круза, в новинке поучаствовали уже знакомые по предыдущим частям актеры:
- Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст)
- Винг Реймс (Лютер Стикелл)
- Саймон Пегг (Бенджи Данн)
- Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова)
- Генри Черни (Евгений Китридж), показавшийся еще в дебютной "Миссии" в 1996-м
Что касается новых лиц, то франшиза приняла следующих лицедеев:
- Хейли Этвел
- Пом Клементьев
- Кэри Элвес
- Индира Варма
- Эсай Моралес и прочих.
Экранизация ленты началась еще на заре 2020-го в Риме. Однако ковид-пандемия нарушила планы производителей: съемки пришлось прервать. Кинодеятели вернулись на съемочную площадку лишь осенью того же года. Однако уже в Великобритании. Частично фильм был снят в Норвегии.
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7-я "Миссия" будет состоять из двух частей. Вторая ожидается в прокате 28 июня 2024-го и прямо продолжит предыдущую.
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