АфишаАфиша
Русский Українська

Миссия невыполнима 7 – вышел трейлер долгожданного фильма

Том Круз снова сыграл в Миссии невыполнимой, которая появится на экранах летом 2023-го.

Автор: Дмитрий Сыч
Миссия невыполнима 7 – вышел трейлер долгожданного фильма
7-й фильм будет состоять из двух частей
youtube B&H Film Distribution Company

Шпионская франшиза "Миссия невыполнима" с Томом Крузом пополнилась новой лентой. Картина называется "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" (в оригинале – "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"). В Украине прокат фильма запланирован на 13 июля следующего года.

Читай также: Хэллоуин 2022 – появился трейлер финальной части франшизы

Это будет уже седьмая порция киноэпопеи. Она покажет события, произошедшие после "Миссии невыполнимой: Фолаута". Супершпион Итан Хант встретится с очередными вызовами и призраками прошлых лет. Кроме Тома Круза, в новинке поучаствовали уже знакомые по предыдущим частям актеры:

  • Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст)
  • Винг Реймс (Лютер Стикелл)
  • Саймон Пегг (Бенджи Данн)
  • Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова)
  • Генри Черни (Евгений Китридж), показавшийся еще в дебютной "Миссии" в 1996-м

Что касается новых лиц, то франшиза приняла следующих лицедеев:

  • Хейли Этвел  
  • Пом Клементьев
  • Кэри Элвес
  • Индира Варма
  • Эсай Моралес и прочих.  

Экранизация ленты началась еще на заре 2020-го в Риме. Однако ковид-пандемия нарушила планы производителей: съемки пришлось прервать. Кинодеятели вернулись на съемочную площадку лишь осенью того же года. Однако уже в Великобритании. Частично фильм был снят в Норвегии.

Читай также: Властелин колец: Кольца власти – вышел первый трейлер сериала

7-я "Миссия" будет состоять из двух частей. Вторая ожидается в прокате 28 июня 2024-го и прямо продолжит предыдущую.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт удивил публику на премьере фильма со своим участием "Скоростной поезд" появлением в юбке.

Читайте нас в Google.News
Теги:
кино, Том Круз, Миссия невыполнима, Миссия Невыполнима 7

Статьи по теме

Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Как сейчас выглядит Том Круз
Как сейчас выглядит Том Круз
Умер звезда фильмов Мужчина и женщина и Любовь
Умер звезда фильмов Мужчина и женщина и Любовь
Одесский кинофестиваль перенесен за границу – названа причина
Одесский кинофестиваль перенесен за границу – названа причина
Лучшие фильмы Пенелопы Крус, которая сегодня отмечает день рождения
Лучшие фильмы Пенелопы Крус, которая сегодня отмечает день рождения
Дэниел Рэдклифф завершает актерскую карьеру
Дэниел Рэдклифф завершает актерскую карьеру

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK