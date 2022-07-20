Миссия невыполнима 7 – вышел трейлер долгожданного фильма

Том Круз снова сыграл в Миссии невыполнимой, которая появится на экранах летом 2023-го.

7-й фильм будет состоять из двух частей

Шпионская франшиза "Миссия невыполнима" с Томом Крузом пополнилась новой лентой. Картина называется "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" (в оригинале – "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"). В Украине прокат фильма запланирован на 13 июля следующего года.

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Это будет уже седьмая порция киноэпопеи. Она покажет события, произошедшие после "Миссии невыполнимой: Фолаута". Супершпион Итан Хант встретится с очередными вызовами и призраками прошлых лет. Кроме Тома Круза, в новинке поучаствовали уже знакомые по предыдущим частям актеры:

Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст)

Винг Реймс (Лютер Стикелл)

Саймон Пегг (Бенджи Данн)

Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова)

Генри Черни (Евгений Китридж), показавшийся еще в дебютной "Миссии" в 1996-м

Что касается новых лиц, то франшиза приняла следующих лицедеев:

Хейли Этвел

Пом Клементьев

Кэри Элвес

Индира Варма

Эсай Моралес и прочих.

Экранизация ленты началась еще на заре 2020-го в Риме. Однако ковид-пандемия нарушила планы производителей: съемки пришлось прервать. Кинодеятели вернулись на съемочную площадку лишь осенью того же года. Однако уже в Великобритании. Частично фильм был снят в Норвегии.

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7-я "Миссия" будет состоять из двух частей. Вторая ожидается в прокате 28 июня 2024-го и прямо продолжит предыдущую.

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