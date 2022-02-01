Сумская заявила, что современное кино заполонили актеры-непрофессионалы

Народная артистка Украины пожаловалась, что сегодня кино страдает из-за актеров-любителей.

Автор: Шапарь Анастасия

Ольга Сумская поведала, что скучает по работе на площадке с профессионалами.

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская заявила, что современное кино "страдает" из-за актеров-любителей и непрофессионалов, которые "заполонили весь рынок". Об этом Ольга поведала в интервью "Сегодня".

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По словам Сумской, ей не хватает на площадке работы с профи, а сейчас многое "на уровне самодеятельности".

"Так хочется все-таки поработать с профессионалами и чтобы на площадке были люди с хорошей школой. Ибо только тогда ты ощущаешь уровень профессионализма. А когда все на уровне самодеятельности – это деградация," - поведала Ольга.

Ольга Сумская поведала, что современное кино страдает от актеров-непрофессионалов. instagram olgasumska

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Актриса также рассказала о дружбе между актерами. Как призналась Сумская, дружба, конечно, бывает и за кулисами, но большинство "скорее конкурируют, чем дружат". Ольга вспомнила историю, как ее "выжили" из театра из-за популярности актрисы.

"Но я ни о чем не жалею. Если закрывается одна дверь, то открывается другая. Ищи новые возможности, не сиди на месте и всегда верь в себя. Это такой залог успеха на любом этапе жизни," - поделилась своими чувствами народная артистка.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская рассказала, как узнала о романе старшей дочери Антонины с российским актером Владимиром Яглычем. Пара уже более 5 лет вместе, живут в РФ и воспитывают дочь Еву и сына Даниила.