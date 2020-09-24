"Искусство вне закона", Де Ниро-ворчун и о Шевченко: кинопремьеры недели

В четверг, 24-го сентября, в украинский прокат выходит немало интересных фильмов.

Помните художника, который оставляет чорно-белые трафареты на стенах городов с ироническим, социальным, политическим и другими подтекстами? Именно его картину почти разрезало шредером после аукциона. Один из самых таинственных представителей граффити-культуры Бэнкси в то же время самый известный. Несколько приоткрыть тайну личности мастера, а также его посыл поможет кинокартина "Бэнкси: Искусство вне закона".

Режиссер – Элио Эспана. В ролях: Бэнкси, Феликс Браун, Клер де Добай Рифель.

С кем только не состязались герои Роберта Де Ниро в кино. По сюжету "Таксиста" Мартина Скорсезе он был морским пехотинцем во Вьетнаме, который решил наводить порядок по своему лекалу в Нью-Йорке. А что уже говорить о " Крёстном отце" и "Славных парнях". Но теперь персонажу актера выпала честь воевать с внуком. Правда, уже не в бандитском формате, а в довольно юмористическом. Новый фильм называется "Война с дедушкой".

Режиссер – Тим Хилл. В ролях: Роберт Де Ниро, Ума Турман, Кристофер Уокен, Оакс Фигли.

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В новой драме "Тарас. Возвращение" внимание сосредоточено на ссылочном периоде самого известного украинского поэта. Фильм о том, как было Кобзарю, когда он узнал о помиловании российским царем, но военное руководство Новопетровского форта не спешило его освобождать. Для пущего накала страстей из Петербурга еще и тайного агента присылают.

Режиссер – Александр Денисенко. В ролях: Борис Орлов, Анна Топчий, Роман Луцкий, Богдан Бенюк.

Ну и на закуску – "Морские паразиты". Давно вам не попадались такие в тарелке? Древний страх человека перед чудищами из глубин в который раз решили возродить фильммейкеры сразу из пяти стран – Ирландии, Великобритании, США, Швеции и Бельгии. По сюжету, команда траулера заплыла далеко-о-о за буйки. А дальше – не ходите дети, по морю гулять, ведь морские монстры могут вас сожрать.

Режиссер – Ниса Хардиман. В ролях: Гермиона Корфилд, Даг Малмберг, Джек Хикки, Олуэн Фуэре.

Ранее сообщалось об украинском фильме "Атлантида", мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.