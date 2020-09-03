Известно, когда в Украине покажут захватывающий фильм Олега Сенцова
Премьера фильма Номера на большом экране запланирована на 19 ноября 2020 года
В Украине 19 ноября 2020 года выходит в широкий прокат фильм Номера, снятый по пьесе Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 года в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля.
Об этом сообщает Afisha.bigmir.net.
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"Номера" - полнометражный художественный фильм, рассказывающий о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.
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В ролях: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко
Напомним, ранее Олег Сенцов назвал лучшие фильмы, поразившие его в тюрьме. В частности, он Сенцов похвалил Племя от украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого.