Оливии Уайлд исполнилось 40: ТОП-7 лучших фильмов с ней

Голливудская актриса Оливия Уайлд сегодня отмечает юбилей.

В числе свежайших фильмов Оливии Уайлд – "Охотники за привидениями: С того света" (2021) и "Вавилон" (2022)

Сегодня, 10 марта, голливудская актриса, звезда сериала "Доктор Хаус" и множества отличных фильмов Оливия Уайлд стала 40-летней.

В кинематограф она попала как ассистентка режиссера по кастингу, а уже в нулевых начала сниматься в большом кино и сериалах.

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Прославившейся Оливии начали предлагать крупные роли, а в 2007-м Уайлд попала в основной состав культового сериала "Доктор Хаус".

За ее плечами – участие во множестве киноработ, которые полюбились зрителям по всему миру.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-7 лучших фильмов с Оливией Уайлд.

Гонка/Rush (2013)

В золотое время для Формулы-1 двое гонщиков, соперничающих друг с другом, доводили себя до изнеможения ради громкого триумфа. Но даже единственная ошибка может стоить не только всей карьеры, но и жизни.

Ковбои против пришельцев/Cowboys & Aliens (2011)

Один таинственный незнакомец, потерявший память, оказывается в городке в Аризоне. Но жители не рады ему, ведь они даже почти не выходят из своих домов. Причиной этому стали необычные существа, которые мешают им жить. И тогда герой вспоминает, что именно ему под силу разобраться с этой проблемой.

Сама жизнь/Life Itself (2018)

Это история о любви одной молодой пары, в отношениях которой присутствуют взлеты и падения. Сюжет разворачивается в разных временных отрывках и на разных континентах, но все это связано одним событием.

Трон: Наследие/Tron: Legacy (2010)

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Главный герой, расследуя таинственное исчезновение своего отца, внезапно попадает в мир, в котором родитель жил целых 20 лет. Это кибер-вселенная с массой жестоких программ, по которой он путешествует вместе с помощницей, попадая в различные приключения.

Черный дрозд/Deadfall (2011)

После успешного ограбления казино брат и сестра попадают в неприятную ситуацию, из-за которой вынуждены на время разделиться. Тогда героиня знакомится с бывшим боксером, с которым отправляется к его семье на День благодарения. И она могла бы обрести новую жизнь, если бы не жестокий родственник.

Вавилон/Babylon (2022)

Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, который прослеживает взлет и падение множества персонажей в эпоху необузданного и развратного раннего Голливуда.

Кроме Оливии, в фильме поучаствовали Брэд Питт, Марго Робби, Джин Смарт, Диего Кальва и многие другие знаменитости.

Охотники за приведениями: С того света /Ghostbusters: Afterlife (2021)

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Когда мать-одиночка и двое ее детей приезжают в маленький городок, они начинают обнаруживать свою связь с оригинальными "Охотниками за привидениями" и тайным наследием, оставленным их дедушкой.

Ранее сообщалось о прекрасных фильмах с Джулией Робертс, которой исполнилось 56.