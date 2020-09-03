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Это интересно: На Fashion Week показали новую одежду для киевских коммунальщиков

Столичных коммунальщиков переодели модные дизайнеры Ukrainian Fashion Week

Это интересно: На Fashion Week показали новую одежду для киевских коммунальщиков
Теперь работники коммунальных служб будут модными и стильными
пресс-служба

В среду, 2 сентября, на Ukrainian Fashion Week состоялся показ мод для столичных коммунальщиков. Четыре украинских дизайнера приняли участие в разработке эскизов. В частности, в проекте задействованы Владимир Демчинский, Ядвига Нетикшу, София Русинович и Кирилл Харитонцев. 

Об этом сообщает Afisha.bigmir.net со ссылкой на пресс-службу КГГА. 

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"Каждый дизайнер подготовил по пять моделей одежды - для работников метро, ​​скорой помощи, Муниципальной охраны, Киевпастранса и Киевзеленстроя. Всего на подиуме представили 20 моделей униформы. Это пока образцы. Каждую из представленных моделей можно будет адаптировать к реальной жизни" - говорится в сообщении.

Город инициировал и начал воплощать этот проект, чтобы работники коммунальных служб столицы имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду - отметил мэр Виталий Кличко

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Теги:
одежда, Киев, Виталий Кличко, Fashion Week

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