"Неидеальная пара": Грубич показался с женой и поздравил ее в 30-летие брака

Константин Грубич питается в супружеской жизни "переперченными блюдами", однако благодарен законной за прожитые вместе годы.

Украинский ведущий Константин Грубич отметил 30-летие совместной жизни со своей супругой Светланой. В честь юбилея шоумен поделился в инстаграме постом, к которому добавил их совместное фото. На снимке пара запечатлена плечем к плечу.

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Константин рассказал, что за три десятилетия их супружеской жизни не обошлось без сложностей. По его словам, в их отношениях были периоды конфликтов, недоразумений и ссор, вызванных, как правило, мелкими бытовыми вопросами. Он отметил, что причины разногласий зачастую оказывались банальными, например, неверно понятые слова, мелкие ошибки или разница в повседневных решениях. Тем не менее, все эти испытания, хотя и добавляли "перца" в их жизнь, сделали их союз только крепче.

instagram kostya_hrubych

Константин также отметил, что они с женой далеки от образа идеальной пары. У них остаются разные взгляды на множество вопросов, но это не мешает им достигать взаимопонимания. Ведущий выразил надежду, что им удастся прожить еще много лет вместе и отметить, например, 60-летие брака.

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Деятель подчеркнул, что семейная жизнь – это не только радость, но и совместное преодоление трудностей. В завершение Константин поблагодарил Светлану за три десятилетия любви и поддержки, назвав их отношения драгоценным союзом, который он ценит больше всего.

instagram kostya_hrubych

Ранее сообщалось, что родственными узами обзаведутся Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс.