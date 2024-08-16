19 августа 2024 года, в 21:26 по киевскому времени наступит полнолуние в Водолее

Автор: Мельник Анна

Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года: особенности, что можно и нельзя делать

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Суперлуние — явление, когда спутник максимально приближается к Земле. Его видно очень четко и ярко. Это явление можно наблюдать 2-3 раза в год. Луна приблизится на расстояние 361 934 км от Земли, что на 21 тыс. км ближе обычного. Полнолуние имеет вид освещенного круга, потому что Луна обращена к Земле. Суперлуние означает удаленность спутника Земли от его поверхности (в перигее). Оно состоится 19 августа 2024 года.

Есть ещё одно название суперлуния — "Голубая луна". Однако это не означает реальный цвет спутника - он чаще всего выглядит обычно. Но иногда случается оптическая иллюзия: волны красного цвета рассеивают в воздухе мелкие частицы дыма или пепла, и тогда Луна приобретает голубой оттенок.

Влияние суперлуния на эмоциональное состояние и поведение

Астрологи и психологи считают, что полнолуние может оказывать влияние на человеческие эмоции и поведение. В августе 2024 года Луна будет находиться в знаке Водолея, что, как полагают, может привести к следующим эффектам:

Эмоциональная нестабильность: Возможны перепады настроения, усиление чувствительности и переживаний. Люди могут испытывать как позитивные, так и негативные эмоции с большей интенсивностью.

Возможны перепады настроения, усиление чувствительности и переживаний. Люди могут испытывать как позитивные, так и негативные эмоции с большей интенсивностью. Творческий подъем: Энергия Водолея стимулирует инновации и оригинальность. Это отличное время для творчества, генерации новых идей и начала новых проектов.

Энергия Водолея стимулирует инновации и оригинальность. Это отличное время для творчества, генерации новых идей и начала новых проектов. Социальная активность: Полная Луна в Водолее может побудить к активному общению и взаимодействию с другими. Хорошее время для встреч с друзьями и участия в коллективных инициативах.

Полная Луна в Водолее может побудить к активному общению и взаимодействию с другими. Хорошее время для встреч с друзьями и участия в коллективных инициативах. Поиск свободы: Водолей символизирует стремление к независимости и свободе. В этот период можно ощутить желание освободиться от личных и профессиональных ограничений.

Водолей символизирует стремление к независимости и свободе. В этот период можно ощутить желание освободиться от личных и профессиональных ограничений. Интуитивные озарения: Во время суперлуния интуиция может быть особенно острой. Возможны внезапные прозрения и решения давно волнующих вопросов.

Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года freepik.com

Рекомендации на период суперлуния: что можно и нельзя делать

Можно:

Начинать новые проекты: Используйте энергию суперлуния для старта новых дел, творческих проектов или хобби.

Используйте энергию суперлуния для старта новых дел, творческих проектов или хобби. Заниматься саморазвитием: Посвятите время обучению, чтению и личностному росту.

Посвятите время обучению, чтению и личностному росту. Общаться с друзьями: Встречи и общение с близкими могут приносить много радости.

Встречи и общение с близкими могут приносить много радости. Заниматься волонтерством: Участие в общественных инициативах и помощь другим будет особенно значима.

Участие в общественных инициативах и помощь другим будет особенно значима. Медитировать и заниматься духовными практиками: Энергия суперлуния усиливает эффект от духовных практик.

Нельзя:

Принимать важные решения: Избегайте принятия значимых решений, поскольку эмоциональная нестабильность может повлиять на их правильность.

Избегайте принятия значимых решений, поскольку эмоциональная нестабильность может повлиять на их правильность. Конфликтовать: В это время конфликты могут быть особенно острыми.

В это время конфликты могут быть особенно острыми. Игнорировать свои чувства: Важно выражать эмоции конструктивно, а не подавлять их.

Важно выражать эмоции конструктивно, а не подавлять их. Брать на себя слишком много обязательств: Не перегружайте себя, чтобы избежать стресса.

Не перегружайте себя, чтобы избежать стресса. Пренебрегать отдыхом: Несмотря на возможный прилив энергии, важно помнить о необходимости полноценного отдыха и сна.

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