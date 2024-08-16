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Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года: особенности, что можно и нельзя делать

19 августа 2024 года, в 21:26 по киевскому времени наступит полнолуние в Водолее

Автор: Мельник Анна
Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года: особенности, что можно и нельзя делать
Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года: особенности, что можно и нельзя делать
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Суперлуние — явление, когда спутник максимально приближается к Земле. Его видно очень четко и ярко. Это явление можно наблюдать 2-3 раза в год. Луна приблизится на расстояние 361 934 км от Земли, что на 21 тыс. км ближе обычного. Полнолуние имеет вид освещенного круга, потому что Луна обращена к Земле. Суперлуние означает удаленность спутника Земли от его поверхности (в перигее). Оно состоится 19 августа 2024 года.

Есть ещё одно название суперлуния — "Голубая луна". Однако это не означает реальный цвет спутника - он чаще всего выглядит обычно. Но иногда случается оптическая иллюзия: волны красного цвета рассеивают в воздухе мелкие частицы дыма или пепла, и тогда Луна приобретает голубой оттенок. 

Влияние суперлуния на эмоциональное состояние и поведение

Астрологи и психологи считают, что полнолуние может оказывать влияние на человеческие эмоции и поведение. В августе 2024 года Луна будет находиться в знаке Водолея, что, как полагают, может привести к следующим эффектам:

  • Эмоциональная нестабильность: Возможны перепады настроения, усиление чувствительности и переживаний. Люди могут испытывать как позитивные, так и негативные эмоции с большей интенсивностью.
  • Творческий подъем: Энергия Водолея стимулирует инновации и оригинальность. Это отличное время для творчества, генерации новых идей и начала новых проектов.
  • Социальная активность: Полная Луна в Водолее может побудить к активному общению и взаимодействию с другими. Хорошее время для встреч с друзьями и участия в коллективных инициативах.
  • Поиск свободы: Водолей символизирует стремление к независимости и свободе. В этот период можно ощутить желание освободиться от личных и профессиональных ограничений.
  • Интуитивные озарения: Во время суперлуния интуиция может быть особенно острой. Возможны внезапные прозрения и решения давно волнующих вопросов.

Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года
Суперлуние и Голубая Луна 19 августа 2024 года
freepik.com

Рекомендации на период суперлуния: что можно и нельзя делать

Можно:

  • Начинать новые проекты: Используйте энергию суперлуния для старта новых дел, творческих проектов или хобби.
  • Заниматься саморазвитием: Посвятите время обучению, чтению и личностному росту.
  • Общаться с друзьями: Встречи и общение с близкими могут приносить много радости.
  • Заниматься волонтерством: Участие в общественных инициативах и помощь другим будет особенно значима.
  • Медитировать и заниматься духовными практиками: Энергия суперлуния усиливает эффект от духовных практик.

Нельзя:

  • Принимать важные решения: Избегайте принятия значимых решений, поскольку эмоциональная нестабильность может повлиять на их правильность.
  • Конфликтовать: В это время конфликты могут быть особенно острыми.
  • Игнорировать свои чувства: Важно выражать эмоции конструктивно, а не подавлять их.
  • Брать на себя слишком много обязательств: Не перегружайте себя, чтобы избежать стресса.
  • Пренебрегать отдыхом: Несмотря на возможный прилив энергии, важно помнить о необходимости полноценного отдыха и сна.

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Теги:
Луна, полнолуние, что нельзя делать

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