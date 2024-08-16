Лобода в ультракоротком мини показала и поздравила младшую сестру

Светлана Лобода посвятила новый пост дню рождения своей родственницы Ксении.

Разница в возрасте сестер составляет почти 10 лет

Светлана Лобода напомнила публике о своих родственных связях. 41-летняя певица выложила поздравления для младшей сестры Ксении. Последней исполнилось 32 года.

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У себя в блоге исполнительница представила совместное фото с родственницей. На нем старшая сестра изображена в декольтированном миниплатье, босоножках на каблуке, солнцезащитных очках и с сумочкой на плече. Тем временем виновница обращения предстала в длинном платье с рукавами и открытым животом.

"Люблю тебя, моя красота! Счастливого дня рождения, малышка", – указано в подписи к фотографии с датой "13.08.24".

instagram lobodaofficial

Сестры позировали на фоне моря, яхт, деревьев и крыш. Где именно снят кадр, Лобода не уточнила.

Ксения Лобода – единственная родная сестра Светланы Лободы. Она тоже ведет свой блог с 19,1 тысячью подписчиков, но в последние годы – не очень активно. С января 2022-го на странице женщины появилась всего дюжина постов, в 9 из которых затронута тема войны в Украине.

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Ранее сообщалось, что Вера Брежнева и ее дочь публично обнажили животы.