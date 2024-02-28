Мисс Украина Вселенная снялась в расстегнутой куртке на голую грудь
Виктория Апанасенко вечер своих подписчиков откровенным.
Виктория Апанасенко, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2022", приготовила удовольствие для своей аудитории – три пикантных фотографии. На них блондинка представила джинсовый образ с обнаженной частью тела.
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30-летняя модель попозировала в светлых куртке и штанах на белом фоне. На поясе у нее также была цепочка с клатчем.
Многим комментаторам Виктория напомнила знаменитую куклу, которую недавно воплотила на экране Марго Робби:
- "Привет, Кен, привет, Барби".
- "Роскошная барышня".
- "Барби".
- "Красотка".
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Ранее мы писали, что в миниплатье на голую грудь снялась победительница "Холостяка" и блогерша-миллионница Даша Квиткова, которая также возвышенно обратилась к женской части публики.