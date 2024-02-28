Какой макияж сделать на 8 марта: оригинальная идея от Оливии Родриго

Как повторить макияж звезды

Автор: Мельник Анна

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К 8 марта хочется сделать женственный, нежный макияж. А может, наоборот, — дерзкий и эффектный? Естественно, нет никаких особых правил для макияжа к одному из главных праздников весны. Например, популярная американская певица и актриса Оливия Родриго вообще предлагает нестандартную идею для бьюти-образа — украсить лицо звездочками.

Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo

Повторить макияж Оливии просто: нарисуйте сначала классические стрелки, а уже потом приступайте к созданию звездочек или другого рисунка. Можно приклеить стразы, а можно с помощью подводки нарисовать то, что душа пожелает. Остальной мейкап сделайте в нейтральных оттенках, дабы ничто не отвлекало от яркого акцента.

Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo

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