Какой макияж сделать на 8 марта: оригинальная идея от Оливии Родриго
Как повторить макияж звезды
Оливия Родриго
Getty Images
Читай также: Джей Ло показала самый трендовый маникюр на весну 2024К 8 марта хочется сделать женственный, нежный макияж. А может, наоборот, — дерзкий и эффектный? Естественно, нет никаких особых правил для макияжа к одному из главных праздников весны. Например, популярная американская певица и актриса Оливия Родриго вообще предлагает нестандартную идею для бьюти-образа — украсить лицо звездочками.
Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo
Повторить макияж Оливии просто: нарисуйте сначала классические стрелки, а уже потом приступайте к созданию звездочек или другого рисунка. Можно приклеить стразы, а можно с помощью подводки нарисовать то, что душа пожелает. Остальной мейкап сделайте в нейтральных оттенках, дабы ничто не отвлекало от яркого акцента.
Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo
Ранее Ники Минаж показала самое модное окрашивание волос на весну 2024.