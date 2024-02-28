АфишаАфиша
Русский Українська

Какой макияж сделать на 8 марта: оригинальная идея от Оливии Родриго

Как повторить макияж звезды

Автор: Мельник Анна
Какой макияж сделать на 8 марта: оригинальная идея от Оливии Родриго
Оливия Родриго
Getty Images

Читай также: Джей Ло показала самый трендовый маникюр на весну 2024

К 8 марта хочется сделать женственный, нежный макияж. А может, наоборот, — дерзкий и эффектный? Естественно, нет никаких особых правил для макияжа к одному из главных праздников весны. Например, популярная американская певица и актриса Оливия Родриго вообще предлагает нестандартную идею для бьюти-образа — украсить лицо звездочками.

Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo
Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo

Повторить макияж Оливии просто: нарисуйте сначала классические стрелки, а уже потом приступайте к созданию звездочек или другого рисунка. Можно приклеить стразы, а можно с помощью подводки нарисовать то, что душа пожелает. Остальной мейкап сделайте в нейтральных оттенках, дабы ничто не отвлекало от яркого акцента.

Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo
Оливия Родриго фото: Instagram oliviarodrigo

Ранее Ники Минаж показала самое модное окрашивание волос на весну 2024.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
8 марта, макияж, красота

Статьи по теме

Весенняя нежность: Сидни Суини показала простой бьюти-образ на каждый день
Весенняя нежность: Сидни Суини показала простой бьюти-образ на каждый день
Желатиновые маски для лица: эффект и лучшие рецепты
Желатиновые маски для лица: эффект и лучшие рецепты
Хейли Бибер показала самый яркий маникюр на весну 2024
Хейли Бибер показала самый яркий маникюр на весну 2024
Десерт на 8 Марта: французский яблочный тарт
Десерт на 8 Марта: французский яблочный тарт
Какую прическу сделать на 8 Марта: красивая идея от Оливии Родриго
Какую прическу сделать на 8 Марта: красивая идея от Оливии Родриго
Какой церковный праздник 6 марта 2024 года и что нельзя делать
Какой церковный праздник 6 марта 2024 года и что нельзя делать

Личность дня

Стив Джобс: интересные факты о создателе Apple

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK