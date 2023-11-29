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Звезда Школы Василенко в кружевном наряде при свечах устроила горячий фотосет

Бывшая Моргенштерна Елизавета Василенко выложила пикантные кадры в соцсеть.

Автор: Дмитрий Сыч
Звезда Школы Василенко в кружевном наряде при свечах устроила горячий фотосет
Лиза Василенко в 2021-м оскандалилась своей фразой об Украине
instagram elizabethvasilenko

Елизвета Василенко поучаствовала в огнеопасной во всех значениях съемке. 25-летняя актриса, сыгравшая главную роль в сериале "Школа" (воплотила Лолиту "Лолу" Гавриленко), попозировала среди свечей на столе в облегающем кружевном комбинезоне.

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Бывшая российского рэпера Моргенштерна полежала, постояла на коленях и выпрямилась на столе. В подписи к подборке кадров она оставила смайл-эмодзи в виде вампирши. Там она также указала фотографа из Казахстана.

instagram elizabethvasilenko

instagram elizabethvasilenko

instagram elizabethvasilenko

instagram elizabethvasilenko

instagram elizabethvasilenko

Уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) также известна своим скандальным высказыванием. Весной 2021-го она отметила в интервью, что "лучше сдохнуть здесь [в России], чем в Украине". После широкомасштабного вторжения Елизавета молвила, что ей "стыдно и очень жаль" за эти слова, и что ее "приоритеты колоссально изменились".

Что касается отношений актрисы с Моргенштерном, то о них стало известно в начале мая этого года. Тогда публичных персон застукали за поцелуями и объятиями на пляже в Дубае. А уже в конце октября рэпер сказал о любви с Лизой Василенко в разговоре с Ксенией Собчак, что она была как кино, с бабочками в животе.

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Напомним о том, что обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко поделилась упражнениями для части тела, которую очень любит тренировать – ягодиц.

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Теги:
фото, школа, фотосессия, Моргенштерн, сериал Школа, шоу-бизнес, Василенко, Лиза Василенко, Елизавета Василенко, звезда сериала Школа

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