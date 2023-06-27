Новая жена бывшего Лорак показала отдых с детьми и мужем
Лилия Налчаджиоглу побывала в турецком парке развлечений с супругом Муратом, его дочерью Софией и своей Александрой.
Лилия Налчаджиоглу, новая законная бывшего супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, снова отдыхает с семьей. Женщина поделилась в инстаграм-ленте только фотографией с родной дочерью Александрой.
Тем временем в историях показала и Мурата, и Софию.
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Отдыхающие побывали в тематическом парке развлечений, расположенном в Анталии. Там есть ряд аттракционов и аквапарк.
В коротком видео авторша публикаций показала, как дочь Ани Лорак толкает ее потомка в бассейн.
Также она выложила ряд кадров, сделанных как во время дневной прогулки, так и вечернего шоу.
Визажистка Лилия Реус вступила в брак с турецким предпринимателем 3 июня в Киевской области после почти трехлетних отношений.
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