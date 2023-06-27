Новая жена бывшего Лорак показала отдых с детьми и мужем

Лилия Налчаджиоглу побывала в турецком парке развлечений с супругом Муратом, его дочерью Софией и своей Александрой.

Лилия Налчаджиоглу, новая законная бывшего супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, снова отдыхает с семьей. Женщина поделилась в инстаграм-ленте только фотографией с родной дочерью Александрой.

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Тем временем в историях показала и Мурата, и Софию.

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Отдыхающие побывали в тематическом парке развлечений, расположенном в Анталии. Там есть ряд аттракционов и аквапарк.

В коротком видео авторша публикаций показала, как дочь Ани Лорак толкает ее потомка в бассейн.

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instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

Также она выложила ряд кадров, сделанных как во время дневной прогулки, так и вечернего шоу.

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

Визажистка Лилия Реус вступила в брак с турецким предпринимателем 3 июня в Киевской области после почти трехлетних отношений.

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Ранее мы писали, что Каролина Куек

выложила "ответ" на свадьбу своего экса.