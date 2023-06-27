АфишаАфиша
Русский Українська

Прически с заколками на лето: ТОП-15 стильных вариантов

Как носить модный аксессуар этим летом

Автор: Мельник Анна
Прически с заколками на лето: ТОП-15 стильных вариантов
Прически с заколками на лето: ТОП-15 стильных вариантов
pinterest

Читай также: Лунный календарь стрижек на июль 2023 года

Этот сезон оказался очень богат на различные украшения. Одни из них — это заколки для волос. Вариаций на тему масса: длинные, с надписями, драгоценные, массивные и, наоборот, изящные и аккуратные. Главное условие — заколки должны быть видны, а не прятаться в волосах. Более того, маленькая деталь может добавить образу недостающих акцентов: к примеру, заколки с жемчугом сделают романтичнее даже строгий аутфит, а невидимка со стразами превратит офисный лук в вечерний.

К тому же, заколки уже давно полюбили знаменитости и смело их используют в своих образах. Помимо того, что это стильно, так еще и подходит для разной длины волос и под разные стрижки. 

Собрали для вас ТОП-15 стильных вариантов причесок с заколками на это лето. Берите на заметку!

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Модные прически с заколками лето 2023
Модные прически с заколками лето 2023
pinterest

Ранее мы рассказывали, как сделать ламинирование волос в домашних условиях.

Читайте нас в Google.News
Теги:
аксессуары, лето, прическа, красота

Статьи по теме

ТОП-5 ошибок, которые мы совершаем при использовании дезодоранта и антиперспиранта
ТОП-5 ошибок, которые мы совершаем при использовании дезодоранта и антиперспиранта
Отдых в лагере 2023: где в Украине отдыхать детям
Отдых в лагере 2023: где в Украине отдыхать детям
Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта
Блюда с молодым горошком: ТОП-3 оригинальных рецепта
Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus
Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus
Селена Гомес показала, как делает макияж на каждый день: видео
Селена Гомес показала, как делает макияж на каждый день: видео
Гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK