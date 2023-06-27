Прически с заколками на лето: ТОП-15 стильных вариантов

Как носить модный аксессуар этим летом

Автор: Мельник Анна

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Этот сезон оказался очень богат на различные украшения. Одни из них — это заколки для волос. Вариаций на тему масса: длинные, с надписями, драгоценные, массивные и, наоборот, изящные и аккуратные. Главное условие — заколки должны быть видны, а не прятаться в волосах. Более того, маленькая деталь может добавить образу недостающих акцентов: к примеру, заколки с жемчугом сделают романтичнее даже строгий аутфит, а невидимка со стразами превратит офисный лук в вечерний.

К тому же, заколки уже давно полюбили знаменитости и смело их используют в своих образах. Помимо того, что это стильно, так еще и подходит для разной длины волос и под разные стрижки.

Собрали для вас ТОП-15 стильных вариантов причесок с заколками на это лето. Берите на заметку!

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

Модные прически с заколками лето 2023 pinterest

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